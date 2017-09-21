Как достичь действенного оказания квалифицированной помощи адвоката в уголовном процессе

Гарантией принципа состязательности может стать институт обмена информации между защитой и обвинением, заимствованный с англо-саксонской системы права.

Для того, чтобы сделать декларативный принцип состязательности и равноправия сторон более действенным и эффективным, необходимо принять ряд изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство. Об этом на заседании круглого стола "Эффективное судопроизводство - приоритетное направление развития современной правоохранительной системы" сообщила адвокат, член Высшего судебного совета РК Балгуль Раисова, передает Об этом на заседании круглого стола "Эффективное судопроизводство - приоритетное направление развития современной правоохранительной системы" сообщила адвокат, член Высшего судебного совета РК Балгуль Раисова, передает Zakon.kz





Гарантией принципа состязательности может стать институт обмена информации между защитой и обвинением, заимствованный с англо-саксонской системы права, в соответствии с которым сторона обвинения передает стороне защиты все имеющиеся в материалах уголовного преследования документы, а сторона защиты после их получения в течение определенного времени обязуется передать свои доказательства, которые в совокупности будут оцениваться судом.





В связи с чем, необходимо в Уголовно-процессуальном Кодексе РК предусмотреть нормы, регулирующие следующее:





1. право подозреваемого (обвиняемого) и стороны защиты на сбор информации относительно доказательств невиновности либо смягчения вины с последующим обязательным приобщением всех доказательств к материалам дела; в настоящий момент адвокат может приобщить к материалам дела только доказательства по усмотрению органа досудебного следствия;





2. фиксировать все собранные доказательства стороной защиты протоколом сбора доказательств, ввести понятие «протокол опроса свидетеля адвокатом», предусмотреть особенности ведения опроса свидетелей адвокатами; гарантией законности данных действий следует рассматривать существующие уголовно-наказуемые составы по лжесвидетельству и представлению заведомо недостоверных (ложных) доказательств по делу;





3. обязанность стороны обвинения принять все доказательства защитника, направленные в рамках обмена информации, и приобщить их к делу; сейчас адвокат собирает доказательства, но приобщение их к материалам дела зависит от решения органов досудебного следствия;





4. обязанность стороны защиты передавать достоверную информацию;





5. право адвоката на прямое обращение к следственному судье с ходатайством о проведении тех или иных следственных действий на усмотрение стороны защиты; в настоящий момент адвокат обращается к органу досудебного следствия в ожидании: удовлетворят его ходатайство (заявление) или нет; результаты проводимых экспертиз по ходатайству адвокатов не всегда приобщаются к материалам дела, и также это зависит от решения правоохранительного органа; порядок обращения к следственному судье без обжалования действий органов досудебного следствия может оптимизировать работу: то есть адвокату не нужно будет обращаться с ходатайством к следователю, не нужно ждать результат его решения, соблюдать срок обжалования, должна быть возможность у стороны защиты обратиться в суд для осуществления определенных действий; не исключая возможность определенные действия по сбору доказательств проводить самому; а суд, в свою очередь может принять незамедлительно решение о проведении следственного действия;





6. право на возражение адвоката на незаконные или необоснованные действия, исключив преследование адвоката в рамках уголовного процесса, по которому он осуществляет защиту; исключив практику вынесения частного постановления в отношении адвоката, осуществляющего квалифицированную защиту.





Кроме этого, создать цифровой портал Е-адвокатура, работу которого необходимо синхронизировать с системой Е-уголовное дело, с системой ЕРДР, когда после регистрации заявления о совершенном или готовящемся преступлении будет сразу поступать сигнал в соответствующую территориальную прокуратуру и юридическую консультацию, для того, чтобы адвокаты могли знать, кто нуждается в оказании квалифицированной юридической помощи, гарантированной Конституцией на всех стадиях уголовного процесса.





Совмещение дух платформ Е-уголовное дело и Е-адвокатура позволит оптимизировать работу. Адвокат, осуществляющий защиту по делу, мог бы иметь свой доступ к материалам уголовного дела, не затрачивая время на ознакомление у следователя. Весь материал в цифровом варианте должен быть направлен адвокату. Разработку данного программного обеспечения возможно рассмотреть посредством портала Государственной Корпорации «Правительство для граждан» в рамках Проекта «Цифровой Казахстан». Это оптимизирует работу, как органов следствия, так и адвокатов, что положительно скажется на качестве оказываемой юридической помощи для населения.





Таким образом, данные меры помогут реализовать принцип равноправия сторон и состязательности процесса, сделав оказание квалифицированной юридической помощи адвокатами в рамках уголовного процесса действенной, а сам процесс более прозрачным.





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