В Карагандинской области активно проходят обсуждения по переходу на латиницу

В Карагандинской областной библиотеке им.Ж.Бектурова проведен «круглый стол» по обсуждению перехода государственного языка на латинский алфавит на тему «Переход на латиницу – сближение с мировыми процессами».





В мероприятии приняли участие представители Областного казахского драматического театра им.С.Сейфуллина, университета и колледжа «Болашак», Карагандинского политехнического колледжа, ОФ «Бота», сотрудники библиотеки.





Во время мероприятия старший преподаватель университета «Болашак» Жанболат Баймұрынов отметил: «Принятие нового алфавита, в первую очередь, дает возможность носителям казахского языка полнее и точнее передавать его национальную специфику. Замена букв алфавита – это всего лишь небольшая часть, точнее – начало языковой реформы, суть которой заключается в освобождении от балласта, обеспечении полного соответствия языка его исконной природе».





Спикеры говорили, что «перед нами стоит задача не только по изучению и выявлению культурно-языкового кода названий нашей бескрайней родины, но и нас ждет нелегкая и благородная работа по презентации мировому сообществу всего этого богатства на основе уже обновленного латинского алфавита».





В целом, участники выразили поддержку переходу на латиницу.



