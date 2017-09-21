Совет директоров Холдинга «Байтерек» провел очное заседание

Совет директоров утвердил отчеты по рискам Холдинга и Службы внутреннего аудита за II квартал 2017 года.

Состоялось очередное очное заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в ходе которого Советом директоров, согласно пункту 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2017 года № 467, принято решение вынести на рассмотрение Единственного акционера Холдинга вопрос об исключении АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (ранее – АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант») из перечня дочерних (финансовых) организаций Холдинга, подлежащих передаче в конкурентную среду.

В ходе заседания, Совет директоров также утвердил отчеты по рискам Холдинга и Службы внутреннего аудита за II квартал 2017 года.



