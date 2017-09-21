Новый Налоговый Кодекс сохранит специальные налоговые режимы для МСБ и АПК

Новый проект Налогового Кодекса предусматривает сохранение действующих специальных налоговых режимов для развития малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня на презентации проекта сказал первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz

«Предлагается новый альтернативный режим. Режим фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Он может вычитать без подтверждения 30% своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима», - сказал он.

Помимо этого, для режима по «упрощенной декларации» требование по размеру дохода станет одинаковым, что для физических лиц, что для юридических

«В патенте снижается ставка с 2% до 1%. Это делается для снижения налоговой нагрузки в связи с введением обязательного социального медицинского страхования и обязательных пенсионных взносов работодателей», - продолжил Даленов.

Для аграрного сектора также предлагаются стимулирующие меры. Плательщики ЕЗН (единый земельный налог) не будут являться плательщиками НДС независимо от оборота.

«Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда предлагается отменить социальный налог за главу, членов и работников КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств). Будет разрешено осуществление прочих видов деятельности с раздельным учетом. С 2020 года в данном режиме налог будет определен с оборота в размере 0,5%», - сказал он.

Татьяна Ковалева