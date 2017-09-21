В Карагандинской области в школах проходят классные часы по обсуждению перехода на латинскую графику

Учащиеся, ознакомившись с новым алфавитом, написали на латинице короткие тексты.

В Карагандинской области во всех средних школах проходят классные часы и открытые уроки, посвященные вопросу перехода казахского языка на латиницу.





21 сентября такой урок прошел в г. Жезказган в школе №5 на тему: «Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі».

Участниками круглого стола стали ученики старших классов и преподаватели казахского языка и литературы.





Учащиеся, ознакомившись с новым алфавитом, написали на латинице короткие тексты. По итогам поделились мнениями и в целом единодушно отметили, что писать и понимать латинскую графику не сложно.











