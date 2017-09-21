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Свекловоды Алматинской областью радуют первым в этом сезоне урожаем сахарной свеклы

21 сентября 2017, 17:36

ТОО «Сервисно-заготовительный центр «АгроКант», с которым сотрудничает данное хозяйство, помогло крестьянам с транспортом.

Первый в этом сезоне автопоезд со сладким корнем прибыл вчера для переработки на Коксуский сахарный завод. Первыми стали капшагайские свекловоды, которые привезли на переработку более 50 тонн сахарной свеклы. Крестьян и переработчиков с этим радостным событием поздравил руководитель областного управления сельского хозяйства Сексембай Бекишов, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.



Обращаясь к собравшимся, С.Бекишов отметил, что благодаря целенаправленной работе, проводимой в области с целью выполнения поручения Главы государства по возрождению былой сахарной славы региона, удалось за последние три года существенно увеличить посевные площади. Если в прошлом году свекловоды Алматинской области возделывали 6,4 тысячи гектаров, то в нынешнем году под эту культуру отведено уже 9 тысяч гектаров земли. И это не предел. Полным ходом реконструируется Аксуский сахзавод, клоторый совсем скоро начнет первую приемку сырья. Кроме того, свекловодам региона продолжает оказываться большая помощь в приобретении новой техники, семян, удобрений, ГСМ, приеме урожая.



Что касается автопоезда из Капшагая, то он прибыл с полей местного КХ «Есен-Аман», которое в этом году выращиванием сахарной свеклы занялось впервые, отведя под нее 20 гектаров земли. Специалисты отметили высокую сахаристость капшагайского урожая - 19%: «Это очень хороший показатель», - подчеркивают они.

Надо сказать, что ТОО «Сервисно-заготовительный центр «АгроКант», с которым сотрудничает данное хозяйство, помогло крестьянам с транспортом. Его руководитель Гульжамиля Бекиева сообщила, что капшагайские свекловоды намерены собрать богатый урожай. Ими было засеяно 570 гектаров.



При плане в 350-400 ц/га с гектара сейчас аграрии получают до 600 ц/га. На переработку на Коксуский сахарный завод КХ «Есен-Аман» планирует в целом направить примерно 20 тысяч тонн сладкого корнеплода. Эстафету по сдаче сахарной свеклы капшагайцы передают аграриям из Ескельдинского и Коксуского районов.



Фото: Пресс-служба акима Алматинской области


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