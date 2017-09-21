В Узбекистане школьная учительница открыто прокляла своих учеников во время урока

Учительница одной из средних школ в городе Андижане открыто прокляла двух учеников во время урока. Один из школьников, тайно снявший произошедшее на мобильный телефон, отправил видеозапись в редакцию «Озодлика», пишет

Этот вопиющий случай произошел в одной из средних школ. На видеозаписи учительница средних классов, обращаясь к двум ученикам, проклинает их словами: «Пусть Аллах вас накажет! Пусть у вас отнимутся ноги! Да чтоб ваши ноги парализовало! Да чтоб вы оба не смогли дойти до этой школы!!! Да чтоб вы сдохли! Это самое плохое проклятие! Пусть Аллах вас накажет! Что я сделала такого, что вы называете меня скандалисткой?! А?! Скажи, Абдулла, что я сделала такого, что вы называете меня скандалисткой?!»





«Оставляю тебя на суд Аллаха. Пусть Аллах накажет тебя. И тебя пусть накажет Аллах. Да чтоб вы не выросли! Не смогли поступить на учебу», – продолжает учительница проклинать своих учеников.





Что могли совершить дети для того, чтобы разгневать учительницу, точно неизвестно. «Откуда к вам пришла такая информация? У вас есть доказательства?», спросила в начале телефонного разговора с репортером «Озодлика» школьная учительница из Андижана.





Сначала учительница отрицала случившийся факт, а после просмотра видео заявила, что не била и не материла их. "Эти дети не выронили ни слезинки", - сказала она.





На вопрос о том, что на видео видно, как один из детей сидит в страхе и дрожит, учительница ответила, что ребенок не боялся. "Он что упал в обморок от страха, или у него пошла кровь из носа? Видите, это результат моей хорошей работы", - добавила она.