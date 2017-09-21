Символ Рухани Жаңғыру подарили Павлодару студенты рабочих профессии

После форума его участникам презентовали символ «Рухани жаңғыру» - парящего орла из металла.

Профессионалы своего дела в Павлодаре отметили День труда, передает корреспондент pavlodarnews.kz





В ДК имени Естая на Форуме труда собрались представители более ста профессий: от токарей и сварщиков до официантов и работников аэропорта, от молодых специалистов до ветеранов труда. Лучших представителей профессий наградили грамотами и благодарственными письмами. Павлодарцам в честь праздника, который в Казахстане отмечается с 2013 года каждое 21 сентября, подарили зрелищный концерт.





Как подчеркнул в своем выступлении первый заместитель акима Павлодарской области Дуйсенбай Турганов, на территории региона сложился многоотраслевой индустриальный комплекс, включающий в себя около тысячи промышленных предприятий, в том числе 15 системообразующих крупных экспортоориентированных компаний.





После форума его участникам презентовали символ «Рухани жаңғыру» - парящего орла из металла.





Стальная птица разместилась на верхнем ярусе новой набережной «Ertis Promenade». Авторами композиции стали трое молодых работников Казахстанского электролизного завода - Дмитрий Мережко, Дмитрий Беляков и Иван Игнатенко. На сборку стальной птицы из 1400 мелких деталей ушло около недели.





- Эта птица собрана как пазл, из небольших кусочков, каждый из которых был специально вырезан, подготовлен, подобран. Можно сказать, что каждый элемент этого стального символа уникален. Было очень интересно попробовать себя на столь не привычной для нас стезе. Но знаете, это здорово. Наша птица - символ того, что мы, работники «КЭЗа», по-настоящему привержены своим традициям, обычаям и культуре, - рассказал слесарь механосборочных работ Дмитрий Мережко.



