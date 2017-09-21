СМИ отследили передачу данных о российских военных в Сирии от США к боевикам
21 сентября 2017, 17:42
По словам собеседника газеты, от оппозиции данные «либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно».
Газета «Коммерсантъ» узнала, что американскую сторону подозревают в передаче «весьма деликатной информации» о расположении сирийских и российских военнослужащих в Идлибе одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции. В своем материале, опубликованном в четверг, 21 сентября, издание ссылается на источник в органах военного управления.
По словам собеседника газеты, от оппозиции данные «либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно». «Нам ни от одного из вариантов легче не становится», — добавил он.
Источник «Коммерсанта» также отметил, что резкие заявления начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского «и вполовину не отражают реакции высшего руководства ведомства». Из-за обстановки в Идлибе, как пишет издание, министр обороны Сергей Шойгу отменил запланированный визит в Белоруссию (20 сентября он должен был наблюдать за учениями «Запад-2017» на полигоне «Борисовский»).
Фото: Ali Hashisho / Reuters
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