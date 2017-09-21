Общественники взялись за проблемы в сфере образования

В ВКО создана рабочая экспертная группа по проблемным вопросам сферы образования. В группу вошли представители родительской общественности, сферы образования, государственных органов, бизнес-структур и политических партий.





Вопросы сферы образования волнуют многих, тем более большинство участников сами являются родителями. Поэтому все присутствующие единогласно приняли решение вступить в рабочую группу.





По мнению депутата областного маслихата Олега Чернышова, проблемы сферы образования затрагивают не только школы, но и детские сады, профильные и высшие учебные заведения. Поэтому рабочая группа будет работать поэтапно, уделяя внимание всем проблемным вопросам.









- Данная группа очень актуальна и перспективна. Было столько много попыток решить проблемы образования, что в них можно запутаться. На данный момент важно, чтобы в работе экспертной группы принимали активное участие как родители так и государственные органы. Также помимо действующих преподавателей к работе нужно привлечь независимых экспертов, это те преподаватели, которые уже на пенсии, но являются профессионалами своего дела и имеют колоссальный опыт, - говорит известный общественник Индира Какимова.





Известно что в сфере образования не мало проблем, которые требуют вмешательства, таковыми можно назвать содержание нынешних учебников и проблему учебного расписания, которое к слову до сих пор не нормировано. Именно эти вопросы, а также обновлённую программу обучения планируют обсудить на последующих заседаниях рабочей группы.





Напоминаем, что при Общественном совете ВКО действуют около 10 рабочих экспертных групп, которые занимаются вопросами сферы здравоохранения, экологии, людей, с ограниченными возможностями, ЖКХ и др. Членами рабочих групп проводятся мониторинги, рейды, выносятся рекомендации по решению конкретных проблем. Обратиться в рабочие экспертные группы можно через Общественную приемную по телефону 57-89-56.



