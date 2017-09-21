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Итальянцы предложили носить сумки на ягодицах

21 сентября 2017, 17:52

В капсульную линию вошли «сумки торговцев» — объемистые поясные сумки-кошельки, а также спортивные рюкзаки с затягивающимися лямками-шнурами, украшенные надписями работы художницы.

Итальянский бренд Max Mara представил в рамках Недели моды в Милане новую коллекцию сумок, которые нужно закреплять на поясе и носить сзади. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает L'Officiel.

Внешне аксессуары молочных и бежевых цветов напоминают крупные клатчи и крепятся на талию так же, как и поясные сумки, однако носятся сзади, на ягодицах. По информации издания, они застегиваются в районе пупка.

Max Mara Fashion Group — компания-производитель и ретейлер женской одежды и аксессуаров, основана в 1951 году в Италии. Кроме бренда Max Mara, управляет марками Sportmax, Sportmax Code, Weekend Max Mara, 'S Max Mara, Marella, Pennyblack, iBlues, Max & Co и Marina Rinaldi.

В июле сообщалось, что итальянский модный дом Gucci выпустил вторую совместную коллекцию с испанской фотохудожницей Coco Capitan. В капсульную линию вошли «сумки торговцев» — объемистые поясные сумки-кошельки, а также спортивные рюкзаки с затягивающимися лямками-шнурами, украшенные надписями работы художницы.

Фото: Max Mara


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