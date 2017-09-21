Назарбаев в Алматы посетил Фонд Первого Президента РК
21 сентября 2017, 18:07
Мы должны четко выдерживать генеральную линию Фонда - это продвижение РК на международном уровне - Елбасы.
Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил Фонд Первого Президента РК, где ему был представлен отчёт о деятельности Фонда за 8 месяцев текущего года, реализуемых проектах и планах по дальнейшему его развитию, передает сайт Акорды.
- С 2017 года мы во многом перестроили работу Фонда. В соответствии с программой "Цифровой Казахстан" были разработаны и внедрены проекты "Smart Zholy" и "Method PRO". Уникальность проектов заключается в создании взаимосвязи между большим количеством разбросанных по всему Казахстану талантливых начинающих программистов и потребителями конечного продукта - крупными отечественными и иностранными компаниями. Фонд планирует и в дальнейшем поддерживать профессионалов в сфере IT-технологий, - сказал исполнительный директор Фонда К.Джумабаев.
Далее Нурсултану Назарбаеву рассказали о проектах и перспективах Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
В частности, директор института Е.Салтыбаев доложил об одном из ключевых направлений его деятельности – развитии Астанинского клуба, являющегося уникальной экспертно-аналитической площадкой в масштабах всего евразийского региона.
В свою очередь, Президент Казахстана подчеркнул необходимость системного усиления Института мировой экономики и политики.
- Институт не должен ограничиваться существующими рамками. Нужно выходить на международный уровень и всестороннее освещать встречи с ведущими мировыми учеными, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Отдельно глава государства остановился на концептуальной основе деятельности Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
- Мы должны четко выдерживать генеральную линию Фонда - это продвижение Казахстана на международном уровне, улучшение имиджа страны, поддержка внутри страны талантливой молодежи и эффективное взаимодействие с экспертным сообществом. Важным направлением работы должна стать также деятельность по борьбе с распространением ядерного оружия, - сказал Президент Казахстана.
Фото: Акорды
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