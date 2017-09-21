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Штормовое предупреждение объявлено в ЮКО и ЗКО

21 сентября 2017, 18:12

Синоптики предупреждают о грозе и усилении ветра.

В Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП Казгидромет.

Сообщается, что сутки 22 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 22-23 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается, гроза, усиление северо-восточный с переходом на юго-восточного ветра 15-20 м/с.

В Уральске 22-23 сентября днем ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер, порывы 18 м/с.

Фото: zbp.ru

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