Авторы «Игры престолов» анонсировали еще один спин-офф сериала
21 сентября 2017, 18:42
Подробности проекта не раскрываются. В приквеле не появятся персонажи из оригинальной «Игры престолов».
Телеканал HBO запустил в производство пятый спин-офф фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Отмечается, что новый проект станет приквелом оригинальной саги. Над ним будут работать американский продюсер, сценарист «Игры престолов» Брайан Когман совместно с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал.
Подробности проекта не раскрываются. В приквеле не появятся персонажи из оригинальной «Игры престолов».
Мартин написал в своем блоге, что сериал станет адаптацией его книг. Сюжет сфокусируется на одном из крайне волнительных эпизодов истории Вестероса. Писатель пообещал, что будет курировать каждый шаг Когмана: «Мы создаем это шоу вместе».
В мае Мартин заявил, что спин-оффов «Игры престолов» будет пять. Писатель не стал раскрывать имя драматурга, работающего над пятым проектом. Ранее в тот же месяц сообщалось, что в HBO запущены в производство четыре приквела фэнтезийной саги.
Фото: Кадр: «Игра престлов»
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