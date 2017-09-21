Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Авторы «Игры престолов» анонсировали еще один спин-офф сериала

21 сентября 2017, 18:42

Подробности проекта не раскрываются. В приквеле не появятся персонажи из оригинальной «Игры престолов».

Телеканал HBO запустил в производство пятый спин-офф фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Отмечается, что новый проект станет приквелом оригинальной саги. Над ним будут работать американский продюсер, сценарист «Игры престолов» Брайан Когман совместно с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал.

Подробности проекта не раскрываются. В приквеле не появятся персонажи из оригинальной «Игры престолов».

Мартин написал в своем блоге, что сериал станет адаптацией его книг. Сюжет сфокусируется на одном из крайне волнительных эпизодов истории Вестероса. Писатель пообещал, что будет курировать каждый шаг Когмана: «Мы создаем это шоу вместе».

В мае Мартин заявил, что спин-оффов «Игры престолов» будет пять. Писатель не стал раскрывать имя драматурга, работающего над пятым проектом. Ранее в тот же месяц сообщалось, что в HBO запущены в производство четыре приквела фэнтезийной саги.

Фото: Кадр: «Игра престлов»

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...