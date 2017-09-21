Более 100 тысяч россиян высказались за выход России из войны в Сирии

По мнению опрошенных, война в Сирии является разорительной для экономики России.

Более 100 тысяч россиян высказались за прекращение военной операции России в Сирии. Об этом сообщил председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский , передает , передает «Интерфакс»





Таким образом Явлинский подвел промежуточные итоги кампании за выход России из войны в Сирии. «Мы хотели бы подвести промежуточные итоги кампании, которая проходила во множестве городов России в течение трех месяцев. Более ста тысяч человек напрямую присоединились к нашей кампании», — сказал политик.





Он отметил, что по последним социологическим опросам против продолжения сирийской кампании выступают 49% граждан РФ. По словам Явлинского, война в Сирии является разорительной для экономики России — по последним подсчетам на эту кампанию потрачено более 190 миллиардов рублей.





Ранее сообщалось, что партия «Яблоко» начала кампанию «Время вернуться домой», в рамках которой она собирала подписи за выход России из войны в Сирии.



