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Более 100 тысяч россиян высказались за выход России из войны в Сирии

21 сентября 2017, 19:10

По мнению опрошенных, война в Сирии является разорительной для экономики России.

Более 100 тысяч россиян высказались за прекращение военной операции России в Сирии. Об этом сообщил председатель федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает «Интерфакс».

Таким образом Явлинский подвел промежуточные итоги кампании за выход России из войны в Сирии. «Мы хотели бы подвести промежуточные итоги кампании, которая проходила во множестве городов России в течение трех месяцев. Более ста тысяч человек напрямую присоединились к нашей кампании», — сказал политик.

Он отметил, что по последним социологическим опросам против продолжения сирийской кампании выступают 49% граждан РФ. По словам Явлинского, война в Сирии является разорительной для экономики России — по последним подсчетам на эту кампанию потрачено более 190 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что партия «Яблоко» начала кампанию «Время вернуться домой», в рамках которой она собирала подписи за выход России из войны в Сирии.

Фото: www.mil.ru

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