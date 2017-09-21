МОН РК запустит интернет-портал по научным материалам «ЭКСПО 2017»

Председатель комитета науки МОН РК Болатбек Абдрасилов в рамках пресс-конференции в Правительстве РК сообщил о намерении министерства создать образовательный ресурс, на котором будут собраны научные материалы международной выставки «Экспо-2017»

«Я хотел бы проинформировать о том, что мы создаем информационную площадку. Это скорей всего будет сайт, где будут размещены основные образовательные технологии. Мы не должны потерять наследие «Экспо», — сказал Болатбек Абдрасилов.





Как отметил Б. Абдрасилов, главная цель портала — приобщить школьников, учащуюся молодежь к тем научным достижениям, которые на сегодняшний день существуют в мире. Вместе с тем, учитывая повсеместное внедрение в Казахстане так называемой «академической свободы» портал будет давать возможность казахстанским преподавателям совершенствовать свои методики преподавания.





На ресурсе планируется собрать материалы, которые представляют интерес как для научных исследований, так и для образовательных целей. Вместе с тем было отмечено, что к нему будет обеспечен доступ не только школьников, учителей, студентов, преподавателей вузов и ученых, но и всех заинтересованных граждан Казахстана.





Б. Абдрасилов также подчеркнул, что теперь даже у самых отдаленных сельских школ Казахстана будет возможность приобщиться к достижениям в сфере образовательных технологий.



