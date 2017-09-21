С днем рождения, мама: Головкин вылетел в Казахстан, чтобы поздравить маму
21 сентября 2017, 19:32
Он отправился на родину, в Караганду.
Один из лучших боксеров современности Геннадий Головкин вылетел со своей командой на Родину, в Казахстан. Боксер отпразднует день рождения своей матери в кругу семьи в Караганде, а затем отправится в Баку на Всемирную Конвенцию WBC, сообщает Zakon.kz со ссылкой на группу "Профи бокс Казахстана" в ВКонтакте.
Только в середине октября Геннадий вернётся в Штаты, чтобы начать тренировки.
Отметим, что день рождения матери боксера пройдет на его родине, в Караганде.
Фото: ВКонтакте
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