Пожар произошел в ЖК «Сезам» в Астане
21 сентября 2017, 19:38
Пострадавших нет.
Загорание балконов произошло в жилом комплексе «Сезам» в Астане, подтвердил информацию официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, передает МИА Казинформ.
«В жилом комплексе «Сезам» по улице Кенесары, 51 произошло загорание балконов со 2-го по 4-й этажи. Пожар локализован в 18:53. Ликвидирован в 19:00. Площадь возгорания составила около 30 кв.м. Пострадавших нет»,- сообщил Руслан Иманкулов.
На месте задействованы 35 человек и 7 единиц техники столичной службы пожаротушения.
Фото: inform.kz
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