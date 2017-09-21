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Пожар произошел в ЖК «Сезам» в Астане

21 сентября 2017, 19:38

Пострадавших нет.

Загорание балконов произошло в жилом комплексе «Сезам» в Астане, подтвердил информацию официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, передает МИА Казинформ.

«В жилом комплексе «Сезам» по улице Кенесары, 51 произошло загорание балконов со 2-го по 4-й этажи. Пожар локализован в 18:53. Ликвидирован в 19:00. Площадь возгорания составила около 30 кв.м. Пострадавших нет»,- сообщил Руслан Иманкулов.

На месте задействованы 35 человек и 7 единиц техники столичной службы пожаротушения.



Фото: inform.kz


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