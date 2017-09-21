Пожар произошел в ЖК «Сезам» в Астане

Загорание балконов произошло в жилом комплексе «Сезам» в Астане, подтвердил информацию официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов , передает , передает МИА Казинформ.





«В жилом комплексе «Сезам» по улице Кенесары, 51 произошло загорание балконов со 2-го по 4-й этажи. Пожар локализован в 18:53. Ликвидирован в 19:00. Площадь возгорания составила около 30 кв.м. Пострадавших нет»,- сообщил Руслан Иманкулов.





На месте задействованы 35 человек и 7 единиц техники столичной службы пожаротушения.













Фото: inform.kz



