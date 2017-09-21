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Под домашний арест взят экс - председатель «СПК Атырау»

21 сентября 2017, 20:20

Являясь председателем АО «НК «СПК Атырау», зная, что отсутствует предмет залога он предоставил займ.

Следственный судья суда №2 города Атырау применил «домашний арест» в отношении жителя города Атырау Т.А., который подозревается по ч.4 ст.361 УК Республики Казахстан, то есть в злоупотреблении должностными полномочиями, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, Т.А., являясь председателем АО «НК «СПК Атырау», зная, что отсутствует предмет залога, как гарантия по возврату суммы займа, принял решение о финансировании проекта «Строительство швейного цеха и мясного павильона» и предоставил займ в размере 47 853 000 тенге ТОО «Байтерек-2013» в лице директора Н.Избасаровой.

Фото: azh.kz





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