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Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле

21 сентября 2017, 20:25

К 2100 году накопившийся в океанах углерод приведет к потере биосферой стабильности, что приведет к началу шестого великого вымирания.

Геофизик Даниэль Ротман (Daniel Rothman) из Массачусетского технологического института с помощью математической модели выяснил, что в конце XXI века на Земле начнется новое глобальное вымирание. Это произойдет в результате изменений в глобальном цикле углерода, вызванных антропогенными выбросами углекислого газа. Статья опубликована в журнале Science Advances, передает Lenta.ru

Ротман проанализировал изменения в геохимическом круговороте углерода за последние 450 миллионов лет, охватив при этом пять великих вымираний, при которых скорость исчезновения видов намного превышала обычную. Он выяснил, что дестабилизация биосферы происходит при достижении «катастрофических порогов» углеродного цикла.

Исследователь вывел формулу, которая связывает относительное изменение объема неорганического углерода в океане со скоростью этого изменения. Он показал, что катастрофа наступит при одном из двух условий. Если углерод накапливается медленно, то вымирание произойдет, когда скорость его аккумуляции превысит темпы, к которым могут адаптироваться экосистемы. В случае быстрой кратковременной аккумуляции роковую роль сыграет величина изменения объема.

По словам ученого, из-за антропогенного выброса парниковых газов в настоящее время осуществляется второй сценарий. К 2100 году накопившийся в океанах углерод приведет к потере биосферой стабильности, что приведет к началу шестого великого вымирания. Исчезновение диких видов животных и растений может продолжаться несколько тысяч лет.

Фото: rus.rt.com

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