Утечка газа в испанском отеле: пострадали более 30 человек
21 сентября 2017, 20:57
Название отеля не уточняется.
В Испании в одном из отелей произошла утечка угарного газа, сообщают экстренные службы провинции Кантабрия, передает Газета.ru
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 34 человека, среди которых 16 детей.
Название отеля не уточняется.
Полиция расследует причины произошедшего.
Фото: Heino Kalis/Reuters
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