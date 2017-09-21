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Утечка газа в испанском отеле: пострадали более 30 человек

21 сентября 2017, 20:57

Название отеля не уточняется.

В Испании в одном из отелей произошла утечка угарного газа, сообщают экстренные службы провинции Кантабрия, передает Газета.ru

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 34 человека, среди которых 16 детей.

Название отеля не уточняется.

Полиция расследует причины произошедшего.

Фото: Heino Kalis/Reuters

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