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В Кызылорде задержаны злоумышленники, ограбившие граждан Кыргызстана

21 сентября 2017, 21:08

Были задержаны подозреваемые 1992 г.р. и 1989 г.р.

Кызылординские полицейские оперативно задержали двух жителей Кармакшинского района, ограбивших граждан из соседнего Кыргызстана, передает пресс-служба областного ДВД.

Данный факт имел место ночью около 03:50 на трассе Шымкент-Самара. В дежурную часть полиции поступает сообщение о происшествии от неизвестной гражданки.

Были задержаны подозреваемые 1992 г.р. и 1989 г.р.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые путем сговора остановив автомашину марки «Mercedes», принадлежащую кыргызам, отобрали у 4 пассажиров деньги в сумме 40 тысяч тенге, 10 запасных колес, сотовые телефоны и велосипед «Кама».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 191 ч. 2 п. 1,3 (Грабеж) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Фото: www.dailynews.kz

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