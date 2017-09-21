В Кызылорде задержаны злоумышленники, ограбившие граждан Кыргызстана
21 сентября 2017, 21:08
Были задержаны подозреваемые 1992 г.р. и 1989 г.р.
Кызылординские полицейские оперативно задержали двух жителей Кармакшинского района, ограбивших граждан из соседнего Кыргызстана, передает пресс-служба областного ДВД.
Данный факт имел место ночью около 03:50 на трассе Шымкент-Самара. В дежурную часть полиции поступает сообщение о происшествии от неизвестной гражданки.
Были задержаны подозреваемые 1992 г.р. и 1989 г.р.
В ходе следствия установлено, что подозреваемые путем сговора остановив автомашину марки «Mercedes», принадлежащую кыргызам, отобрали у 4 пассажиров деньги в сумме 40 тысяч тенге, 10 запасных колес, сотовые телефоны и велосипед «Кама».
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 191 ч. 2 п. 1,3 (Грабеж) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. В настоящее время ведется досудебное расследование.
Фото: www.dailynews.kz
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