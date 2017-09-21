Сотрудников «Яндекса» не пустили на работу после визита Путина
21 сентября 2017, 21:00
Ранее в четверг работник «Яндекса» Алексей Сокирко написал в Facebook, что его не пустили в здание.
Из-за визита президента Владимира Путина сотрудники Федеральной службы охраны не пустили в московский офис «Яндекса» ряд работников. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Медиазона».
Один из собеседников издания, который оказался среди тех, кому закрыли доступ в офис, отметил, что успел разглядеть две пачки с досье и фотографиями сотрудников. Источник добавил, что в этот день на работу не попали многие.
Ранее в четверг работник «Яндекса» Алексей Сокирко написал в Facebook, что его не пустили в здание.
Еще один работник сказал «Медиазоне», что ему разрешили поработать из дома из-за сложной пропускной системы.
Журналистам также стало известно, что перед приездом президента сотрудникам компании выслали правила поведения во время визита Путина. В сообщении было указано, что 20 сентября необходимо покинуть здание для проверки сотрудниками правоохранительных органов. Отмечалось, что ФСО обследует всю территорию офиса, автомобили, сейфы, тумбочки и шкафы. Также было предупреждение, что во время визита в «Яндексе» будут с перебоями работать Wi-Fi и сотовая связь.
При этом двое сотрудников заявили, что с особыми проверками не сталкивались, однако на один из этажей людей пускали по спискам — только тех, у кого там рабочие места.
Позднее стало известно, что Алексей Сокирко за несколько дней до визита президента в комментариях на сайте Roem обещал «плюнуть Путину в лицо» и утверждал, что покойный сооснователь «Яндекса» Илья Сегалович когда-то одобрил его «жесткий антипутинский плакат». Предприниматель Игорь Ашманов, который также участвовал в дискуссии, посоветовал сотруднику компании не издеваться над покойным и осудил его поведение в комментариях.
Путин впервые приехал в московский офис «Яндекса». Компания в этом году отмечает 20-летний юбилей. Главе государства показали прототип беспилотного автомобиля и продемонстрировали одну из новых разработок — голосовой помощник «Алиса».
Фото: kremlin
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