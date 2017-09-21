Даурен Абаев рассказал о Саммите ОИС и телефонном разговоре Назарбаева и Трампа

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» дал оценку последним важным событиям в жизни государства, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Это лето было очень насыщенным, богатым на события. Это и проведение ЭКСПО - кто и что бы ни говорил до начала мероприятия, думаю, что ЭКСПО произвело очень положительный эффект. Об этом говорил и глава государства, и простые жители, которые на ЭКСПО. Помимо этого, очень много событий, мы знаем, что бурно обсуждалась латиница, определенный резонанс получили события на Абу-Даби Плаза, активно обсуждались новые учебники, очень большой вопрос был по медицинскому страхованию», - сказал Абаев.





Наиболее подробно министр остановился на двух событиях - саммите ОИС и телефонном разговоре между Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым и Президентом США Дональдом Трампом.





«Я хотел бы более подробно акцентировать внимание на некоторых вещах - первое, это Саммит ОИС. Собрать 83 делегации и провести этот саммит - даже для очень сильных государств - это является очень сложной задачей. Здесь нужна огромная слаженная работа всех государственных органов. Думаю, по значимости, этот саммит превышает саммит ОБСЕ. Если не превышает - то, как минимум не уступает. Мы знаем, что страны ОБСЕ в той или иной степени равны по экономическому развитию и по политическим взглядам. А собрать в одном месте весь Исламский мир стало возможным благодаря авторитету главы государства», - подчеркнул Абаев.





«Из 83 делегаций порядка 15 - на уровне глав государств, поэтому это очень важное мероприятие», - продолжил министр. - Страны Исламского мира очень пестрые - от очень богатых до очень бедных стран. Чтобы собрать их на одной площадке, потребовалась большая организационная работа. Я хотел бы обратить внимание на тему, которая была поднята на этом саммите главой государства - наука, инновации и модернизация Исламского мира. Не секрет, что Исламский мира сейчас обвиняют в радикализации. И темы, которые сейчас поднимают 83 делегации, очень значимы. Думаю, что декларация, принятая в Астане, сделает очень серьезный шаг в развитии всего Исламского мира».





«Вторая вещь, которая обсуждалась очень сильно - это телефонный разговор между Нурсултаном Абишевичем и Дональдом Трампом. Что значит телефонный разговор в понятии обывателя? Взял телефон и позвонил. Но телефонный разговор между Главами государств равносилен проведению полноценной встречи. Потому что обсуждается очень большой круг вопросов, это заранее отрабатывается между внешнеполитическими ведомствами двух стран», - заключил министр.





Автор: Азамат Сыздыкбаев



