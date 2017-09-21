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У здания суда в Стамбуле произошла стрельба

21 сентября 2017, 21:39

В результате инцидента задержали 20 человек.

У здания суда в Стамбуле неизвестные открыли огонь. Как сообщает CNN Turk, по предварительным данным, в перестрелке могли участвовать две преступные группировки, передает Life.ru.

Известно об одном пострадавшем. В результате инцидента задержали 20 человек.

Примечательно, что прибывшим на место ЧП полицейским пришлось стрелять несколько раз в воздух, чтобы предотвратить разборки.

Фото: ©REUTERS/Umit Bektas

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