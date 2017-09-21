У здания суда в Стамбуле произошла стрельба
21 сентября 2017, 21:39
В результате инцидента задержали 20 человек.
У здания суда в Стамбуле неизвестные открыли огонь. Как сообщает CNN Turk, по предварительным данным, в перестрелке могли участвовать две преступные группировки, передает Life.ru.
Известно об одном пострадавшем. В результате инцидента задержали 20 человек.
Примечательно, что прибывшим на место ЧП полицейским пришлось стрелять несколько раз в воздух, чтобы предотвратить разборки.
Фото: ©REUTERS/Umit Bektas
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