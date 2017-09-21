У здания суда в Стамбуле произошла стрельба

В результате инцидента задержали 20 человек.

У здания суда в Стамбуле неизвестные открыли огонь. Как сообщает CNN Turk, по предварительным данным, в перестрелке могли участвовать две преступные группировки, передает передает Life.ru.





Известно об одном пострадавшем. В результате инцидента задержали 20 человек.





Примечательно, что прибывшим на место ЧП полицейским пришлось стрелять несколько раз в воздух, чтобы предотвратить разборки.



