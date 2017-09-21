Казахстанские спортсмены завоевали 30 медалей на Азиатских играх

21 сентября 2017, 21:48

На данный момент у нас 4 строчка в общем медальном зачете.

Казахстанские спортсмены завоевали 30 медалей различного достоинства на Азиатских играх в закрытых помещениях в Ашхабаде. В пятый соревновательный день наши атлеты добыли 8 наград, передает 24.kz

Золото у Айдоса Кулманбетова в борьбе на поясах. Серебряными призерами стали Перизат Жакыпбекова - в борьбе на поясах, и Ернар Чимбаев - в бильярде.

Бронзу выиграли борцы Бекбол Нурланулы и Ерсултан Музаппаров. Такой же награды удостоились Намик Нефталиев, Ерканат Оспан и Алмаз Сарсенбеков в муайтай.

На данный момент в нашей копилке семь золотых, восемь серебряных, 15 бронзовых наград и 4-я строчка в общем медальном зачете.

Лидируют спортсмены из Туркменистана. У них 127 медалей.

Фото: Sport AKIpress


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