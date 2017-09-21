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В Павлодаре под колеса трамвая бросился мальчик

21 сентября 2017, 21:57

Ребенок госпитализирован.

Новость об этом распространили сегодня в соцсетях. Публикация о ребенке, решившему свести счёты с жизнью появилась в паблике @tipavlo в Insragram.

Как прокомментировали корреспонденту pavlodarnews.kz в пресс-службе трамвайного управления областного центра, вагон шел по пятому кольцевому маршруту.

- Со слов водителя трамвая, она ехала в сторону Манакбай базара. Не доезжая до Дворца школьников, на расстоянии более 50 метров до пешеходного перехода, она заметила ребенка, который зашел на пути. Водитель притормозил, он соскочил с путей в сторону. Трамвай поехал и в тот же момент мальчик вернулся обратно и лег под вагон, - сообщили в трамвайном управлении. Предположительно ребенку 11-12 лет.

Все произошло между 19.00 и 19.30. Известно, что мальчик был госпитализирован.

Фото: fakty.ictv.ua

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