В Павлодаре под колеса трамвая бросился мальчик

Новость об этом распространили сегодня в соцсетях. Публикация о ребенке, решившему свести счёты с жизнью появилась в паблике @tipavlo в Insragram.





Как прокомментировали корреспонденту pavlodarnews.kz в пресс-службе трамвайного управления областного центра, вагон шел по пятому кольцевому маршруту.





- Со слов водителя трамвая, она ехала в сторону Манакбай базара. Не доезжая до Дворца школьников, на расстоянии более 50 метров до пешеходного перехода, она заметила ребенка, который зашел на пути. Водитель притормозил, он соскочил с путей в сторону. Трамвай поехал и в тот же момент мальчик вернулся обратно и лег под вагон, - сообщили в трамвайном управлении. Предположительно ребенку 11-12 лет.





Все произошло между 19.00 и 19.30. Известно, что мальчик был госпитализирован.



