"Барыс" обыграл минское "Динамо" и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ
21 сентября 2017, 22:08
Исход игры решился в третьем периоде.
Хоккеисты "Барыса" на своем льду обыграли минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 4:1.
Все шайбы в этой встрече пришлись на третий период. На 49-й минуте Мэтт Фрэттин открыл счет, на 52-й Константин Пушкарев удвоил преимущество "Барыса", а через 40 секунд после него отличился Владимир Маркелов. На 57-й минуте "Динамо" усилиями Джастина Фонтэйна отыграло одну шайбу, но последнее слово осталось за "Барысом" - за 42 секунды до сирены дубль броском в пустые ворота оформил Пушкарев.
Отметим, что в первом периоде шайба после броска защитника "Барыса" Даррена Дица попала в штангу и прокатилась по линии. Ворота Диц поразил и во втором отрезке, но на этот раз судьи не засчитали гол за игру ногой.
Фото: vesti.kz
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