"Барыс" обыграл минское "Динамо" и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты "Барыса" на своем льду обыграли минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ , передает корреспондент , передает корреспондент Vesti.kz.





Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 4:1.





Все шайбы в этой встрече пришлись на третий период. На 49-й минуте Мэтт Фрэттин открыл счет, на 52-й Константин Пушкарев удвоил преимущество "Барыса", а через 40 секунд после него отличился Владимир Маркелов. На 57-й минуте "Динамо" усилиями Джастина Фонтэйна отыграло одну шайбу, но последнее слово осталось за "Барысом" - за 42 секунды до сирены дубль броском в пустые ворота оформил Пушкарев.





Отметим, что в первом периоде шайба после броска защитника "Барыса" Даррена Дица попала в штангу и прокатилась по линии. Ворота Диц поразил и во втором отрезке, но на этот раз судьи не засчитали гол за игру ногой.





Фото: vesti.kz



