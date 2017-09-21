Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур
21 сентября 2017, 22:50
Совладелец компании L‘Oreal скончалась на 95 году жизни. Она была самой богатой женщиной мира, по версии Forbes.
Французская бизнесвумен и наследница косметической компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95 году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Forbes оценивает ее состояние в $44,7 млрд, она являлась самой богатой женщиной в мире. В списке самых богатых людей мира она занимала 14 место.
Как отмечает Financial Times, о смерти Беттанкур также объявил исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон. Беттанкур «лично внесла значительный вклад в успех компании» и «была леди великой красоты, которая остановила нас, и которую мы никогда не забудем».
«Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal, о компании и ее сотрудниках и была очень привязана к ее успеху и развитию».
Фото: Charles Platiau / Reuters
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