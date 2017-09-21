В Кызылорде выявлено 76 наркопосевов с начала создания подразделения «Дельта-Сырдария»

В целях обеспечения максимальной результативности операции «Көкнәр-2017», в том числе в вопросах установления мест культивирования конопли, а также принятия превентивных мер по определению участков местности, потенциально пригодных для ее выращивания ДВД Кызылординской области была создана подразделение «Дельта-Сырдария», передает пресс-служба областного ДВД.





На период операции его основными задачами определены пресечение фактов культивирования наркосодержащих растений, незамедлительное реагирование на поступающие сигналы о таких фактах, координация этой работы со всеми заинтересованными службами.





С периода создания подразделения на территории области раскрыто 76 наркопреступлений, выявлено 58 наркопосевов. Из них в областном центре выявлено 8, в Сырдарьинском районе 31, в Шиелийском районе 12 и 3 в Жалагашском районе. 53442 кустов конопли с наркопосевов были сожжены.





Зарегистрировано 18 фактов хранения наркотических веществ в особо крупном размере. Кроме того, из незаконного оборота изъято свыше 600 кг. «марихуаны».





По всем выявленным уголовным проступкам ведутся соответствующие следственные работы.



