В Кызылорде выявлено 76 наркопосевов с начала создания подразделения «Дельта-Сырдария»
21 сентября 2017, 22:54
Зарегистрировано 18 фактов хранения наркотических веществ в особо крупном размере.
В целях обеспечения максимальной результативности операции «Көкнәр-2017», в том числе в вопросах установления мест культивирования конопли, а также принятия превентивных мер по определению участков местности, потенциально пригодных для ее выращивания ДВД Кызылординской области была создана подразделение «Дельта-Сырдария», передает пресс-служба областного ДВД.
На период операции его основными задачами определены пресечение фактов культивирования наркосодержащих растений, незамедлительное реагирование на поступающие сигналы о таких фактах, координация этой работы со всеми заинтересованными службами.
С периода создания подразделения на территории области раскрыто 76 наркопреступлений, выявлено 58 наркопосевов. Из них в областном центре выявлено 8, в Сырдарьинском районе 31, в Шиелийском районе 12 и 3 в Жалагашском районе. 53442 кустов конопли с наркопосевов были сожжены.
Зарегистрировано 18 фактов хранения наркотических веществ в особо крупном размере. Кроме того, из незаконного оборота изъято свыше 600 кг. «марихуаны».
По всем выявленным уголовным проступкам ведутся соответствующие следственные работы.
Фото: www.rbc.ua
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