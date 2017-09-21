Фильм «Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на «Оскар» от России
21 сентября 2017, 23:06
В мае картина уже получила приз жюри Каннского кинофестиваля и была «заслуженно» выдвинута на получение новой кинопремии.
Драма режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинута от России на получение кинопремии «Оскар». Об этом ТАСС сообщили в Российском оскаровском комитете.
Заседание комитета, на котором решалось, кто станет кандидатом от России на «Оскар», прошло в Москве, в Доме кино Союза кинематографистов.
Кинокартина была «заслуженно выдвинута от России на «Оскар», рассказал РБК директор департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов. «Она была отмечена на Каннском фестивале. Шансы сложно оценить, необходимо понимать, кто конкуренты. Но будем надеяться, что шансы [на победу] будут достаточно высоки», — добавил он.
В мае картина уже получила приз жюри Каннского кинофестиваля и была «заслуженно» выдвинута на получение новой кинопремии, заявили РБК в Минкультуры. В числе других кандидатов от России назывался фильм «Матильда».
Фото: РБК
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