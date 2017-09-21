Фильм «Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на «Оскар» от России





Заседание комитета, на котором решалось, кто станет кандидатом от России на «Оскар», прошло в Москве, в Доме кино Союза кинематографистов.





Кинокартина была «заслуженно выдвинута от России на «Оскар», рассказал РБК директор департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов. «Она была отмечена на Каннском фестивале. Шансы сложно оценить, необходимо понимать, кто конкуренты. Но будем надеяться, что шансы [на победу] будут достаточно высоки», — добавил он.



