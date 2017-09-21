Почему реванш с Альваресом для Головкина важнее объединения поясов

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко поделился со Sports.kz мнением о том, если казахстанец Геннадий Головкин завершит карьеру после боя-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом, так и не объединив пояса в среднем весе.





— Все когда-то заканчивается, и карьера Головкина тоже не будет вечной. Конечно, промоутеры и менеджеры казахстанца хотят, чтоб он боксировал всегда, и мечтают на этом зарабатывать хорошие деньги, но надо реально смотреть на вещи. В свое время Константин Цзю выигрывал у всех и не чувствовал себе равных, но потом проиграл — и потерял свои пояса. Поэтому Геннадию нужно уже сейчас расставить для себя приоритеты в дальнейших боях и определиться с будущим, — сказал Демьяненко.





Фото: sports.kz



