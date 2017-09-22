Трамп расширил санкции против КНДР

При этом Трамп не исключил возможности переговоров с КНДР, если Пхеньян изъявит такое желание.

Президент США Дональд Трамп провел трехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи и Японии, на которой объявил о подписании указа о новых финансовых санкциях против КНДР, а также их торговых партнеров, передает передает Росбалт





По его словам, целью указа являются критически важные судоходные и торговые сети КНДР. Кроме того, министерство финансов США сможет вводить санкции против любого иностранного банка, который сознательно ведет бизнес или облегчает существенные транзакции, связанные с торговлей против КНДР.





«Слишком долго КНДР позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой, чтобы финансировать ядерную и ракетную программу», — сказал Трамп, отметив, что другие страны также не далали того, что должны. Он подчеркнул, что теперь у иностранных банков будет ясный выбор — вести дела с США или КНДР.





При этом Трамп не исключил возможности переговоров с КНДР, если Пхеньян изъявит такое желание.





«Почему нет?» — ответил президент США на вопрос журналистов.





Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече выразил поддержку решению Трампа, которое, по его словам, демонстрирует усиление давления на Пхеньян.





В сентябре Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещает экспорт текстиля из КНДР и ввоз в страну природного газа, а также ограничивает продажу нефти и нефтепродуктов. Такие меры были приняты в ответ на ракетные испытания Пхеньяна.



