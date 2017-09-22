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Трамп расширил санкции против КНДР

22 сентября 2017, 00:09

При этом Трамп не исключил возможности переговоров с КНДР, если Пхеньян изъявит такое желание.

Президент США Дональд Трамп провел трехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи и Японии, на которой объявил о подписании указа о новых финансовых санкциях против КНДР, а также их торговых партнеров, передает Росбалт.

По его словам, целью указа являются критически важные судоходные и торговые сети КНДР. Кроме того, министерство финансов США сможет вводить санкции против любого иностранного банка, который сознательно ведет бизнес или облегчает существенные транзакции, связанные с торговлей против КНДР.

«Слишком долго КНДР позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой, чтобы финансировать ядерную и ракетную программу», — сказал Трамп, отметив, что другие страны также не далали того, что должны. Он подчеркнул, что теперь у иностранных банков будет ясный выбор — вести дела с США или КНДР.

При этом Трамп не исключил возможности переговоров с КНДР, если Пхеньян изъявит такое желание.

«Почему нет?» — ответил президент США на вопрос журналистов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече выразил поддержку решению Трампа, которое, по его словам, демонстрирует усиление давления на Пхеньян.

В сентябре Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещает экспорт текстиля из КНДР и ввоз в страну природного газа, а также ограничивает продажу нефти и нефтепродуктов. Такие меры были приняты в ответ на ракетные испытания Пхеньяна.

Фото: rus.rt.com

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