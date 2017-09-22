В Канзасе построили роскошный бункер, в котором легко можно пережить конец света
22 сентября 2017, 00:23
Толстосумы выстраиваются в очередь, лишь бы заполучить комнату в этом строении.
Ежедневно в средствах массовой информации появляются новости о терактах, вооруженных столкновениях, а в кинотеатрах показывают фильмы о конце света. Владелец бункера в Канзасе предлагает удобные апартаменты, чтобы пережить любой апокалипсис. Вот только доступны они будут самым обеспеченным людям. Об этом пишет Novate.ru
Проект «Survival Condo Project» представляет собой роскошный жилой комплекс, расположенный под землей на 15 этажей вниз. Изначально он был построен Инженерным корпусом армии в 1960-х годах для ракет Atlas «F». Его стены из эпоксидного бетона толщиной почти 3 метра могут противостоять прямому ядерному удару, а куполообразная конструкция на поверхности выдержит напор ветра скоростью 500 миль в час.
Сегодня же это сооружение принадлежит американцу Ларри Холлу. Он задумал сделать в нем жилище для состоятельных людей на случай апокалипсиса, будь то пандемия, ядерная война или опасные изменения в климате планеты. 15-этажный бункер рассчитан на 70 человек. Там достаточно ресурсов и питания, чтобы жить в бункере, не выходя на поверхность много лет.
Площадь каждых апартаментов составляет 185 квадратных метров. Комнаты оснащены удобной мебелью, современной бытовой техникой. Вместо стекла в оконные проемы вставлены плазмы, которые могут демонстрировать разные пейзажи в зависимости от настроения жильцов. Помимо отдельных комнат в Survival Condo есть большой бассейн, спортивный зал, мини-кинотеатр, библиотека, медпункт.
Каждый жилой номер обеспечен 5-летний запасом лиофилизированной (обезвоженной) пищи. В гиброфобном саду можно вырастить до 70 сортов фруктов и овощей. Питьевая вода качается насосом из артезианской скважины, а затем проходит дополнительную очистку.
Каждый жилой номер обеспечен 5-летний запасом лиофилизированной (обезвоженной) пищи. В гиброфобном саду можно вырастить до 70 сортов фруктов и овощей. Питьевая вода качается насосом из артезианской скважины, а затем проходит дополнительную очистку. Воздух очищается при помощи ядерных, химических и биологических фильтров.
Работы над благоустройством бункера еще продолжаются, а все апартаменты уже давно раскуплены. Стоимость одного номера колеблется от 1,5 до 3 миллионов американских долларов.
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