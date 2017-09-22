В Канзасе построили роскошный бункер, в котором легко можно пережить конец света

Ежедневно в средствах массовой информации появляются новости о терактах, вооруженных столкновениях, а в кинотеатрах показывают фильмы о конце света. Владелец бункера в Канзасе предлагает удобные апартаменты, чтобы пережить любой апокалипсис. Вот только доступны они будут самым обеспеченным людям.

Проект «Survival Condo Project» представляет собой роскошный жилой комплекс, расположенный под землей на 15 этажей вниз. Изначально он был построен Инженерным корпусом армии в 1960-х годах для ракет Atlas «F». Его стены из эпоксидного бетона толщиной почти 3 метра могут противостоять прямому ядерному удару, а куполообразная конструкция на поверхности выдержит напор ветра скоростью 500 миль в час.





Сегодня же это сооружение принадлежит американцу Ларри Холлу. Он задумал сделать в нем жилище для состоятельных людей на случай апокалипсиса, будь то пандемия, ядерная война или опасные изменения в климате планеты. 15-этажный бункер рассчитан на 70 человек. Там достаточно ресурсов и питания, чтобы жить в бункере, не выходя на поверхность много лет.