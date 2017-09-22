Сразу два ДТП с участием 5 автомашин в целом произошло по пр. Райымбека

Пострадала беременная пассажирка одного из авто. Ее на осмотр увезли в больницу.

В Алматы по пр.Райымбека за ул.Яссауи, не доезжая авторынка "Жибек Жолы" произошло сразу два ДТП,





Как рассказал участник первого ДТП - водитель Toyota Aristo , он двигался в средней полосе в западном направлении и начал перестраиваться вправо, чтобы заехать на АЗС. Убедившись, что никого нет и полоса свободна он стал перестраиваться и через мгновение увидел, как сзади фарит и быстро приближается автомобиль Mercedes E-Class-а. Приблизившись водитель Mercedes резко вывернул влево, где в этот момент ехал другой Mercedes E-сlasse I (W124).





Он зацепил первый Mercedes, отчего его водитель потерял управление и снова ударил эту же Toyota Aristo.





В результате столкновения автомобиль закрутило и выкинуло в сторону обочины, где он перелетая через бордюры, остановился на тротуаре у площадки АЗС, на которую собирался заезжать автомобиль Toyota Aristo.





В тот момент, когда Mercedes в первый раз ударился об бордюр, у авто вырвало колесо. Оно отлетело на проезжую часть и уже на него "нарвался" водитель BMW 5 серии. Автомобиль получил незначительные повреждения, однако водитель остановился. И пока все они разбирались кто прав, кто виноват, вызвали скорую помощь, так как в Toyota Aristo ехал водитель с беременной супругой. Ее увезли на осмотр в больницу.





Пока ждали сотрудников полиции произошло второе ДТП. В попутном направлении на запад двигалась LADA Priora, водитель которой поздно понял, что BMW стоит начал давить на тормоз и машину понесло боком и этим боком он врезался в ту стоящую BMW, которую от сильного удара откинуло вперед примерно на 30 метров. Так произошло второе ДТП.





Отметим, что по версии водителя первого Mercedes, водитель Toyota Aristo вырулил прямо перед ним, то есть создал ему помеху аварийную ситуацию. А он в свою очередь двигался не более 70 км в час.























































































