Белый дом разработал новую стратегию отношений с Россией

Трамп отметил, что Россия обладает ядерным оружием, и потому США не хотят повторения «холодной войны».

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер готов представить главе государства стратегию взаимодействия с Россией. В эфире телеканала CNN он заявил, что стратегия будет сосредоточена на трех основных пунктах: сдерживание, предотвращение конфликта и поиск областей сотрудничества , передает , передает Росбалт





Макмастер напомнил, что в четверг Трамп встретился на полях Генассамблеи ООН с президентом Украины Петром Порошенко и обсудил с ним ситуацию в Донбассе.





«Во-первых, мы должны противодействовать их дестабилизирующей роли. Президент встречается с президентом Украины Петром Порошенко, суверенитету страны которого угрожает Россия», — уточнил советник.





Комментируя второй пункт, он подчеркнул, что Россия обладает ядерным оружием, и потому США не хотят повторения «холодной войны».





При этом искать области взаимодействия все-таки важно, хотя Россия и не настроена на сотрудничество, отметил Макмастер.





«То, что мы видели за последние годы, это то, как Россия автоматически делает все, что может, чтобы подорвать интерес США или наших союзников. Это действительно глупо. Мы должны быть готовы работать вместе в ключевых областях», — сказал советник президента США.



