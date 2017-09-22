Погода портится: в нескольких областях РК обещают заморозки и дождь со снегом
22 сентября 2017, 01:09
Ожидается также понижение температуры ночью.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях РК, передает Zakon.kz
22-23 сентября местами в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, 22-24 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, ветер 15-20 м/с, понижение температуры ночью до 1-6 мороза, днем до 5-10 тепла.
22-23 сентября в Актюбинской, Костанайской областях ожидается понижение температуры ночью до 0-5 тепла, местами 1-3 мороза, днем до 5-10, местами 15 тепла.
В Кызылординской области днем 21 сентября, сутки 22-23 сентября в местами сохраняется северо-восточный, восточный ветер 15-20 м/с, 22-23 сентября ожидается пыльная буря.
22-23 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление северо-восточного, с переходом в юго-восточный, ветра 15-20 м/с. г. Уральск: 22-23 сентября днем ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер, порывы 18 м/с.
Сутки 22 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.
Фото: kreslomoto.ru
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