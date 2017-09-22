Ураган «Мария»: жертвами в Доминике уже стали 15 человек

Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр государства Доминика в Карибском море Рузвельт Скеррит заявил, что ураган «Мария» унес жизни, как минимум, 15 жителей страны, передает передает Росбалт





По его словам, еще 20 человек числятся пропавшими без вести, а ущерб инфраструктуре оценивается как беспрецедентный.





«К настоящему моменту мы похоронили 15 человек, 13 человек пропали без вести в одной деревне, еще пять — в другой, и в одной коммуне еще два», — сказал Скеррит в эфире телеканала ABS и опубликовал интервью на своей странице в Facebook.





Чиновник подчеркнул, что ликвидация последствий урагана займет много времени и потребует больших финансовых вложений.





Территория островного государства Доминика составляет 754 кв. км, а население — 73 тыс. человек.





Накануне ураган «Мария» усилился до максимальной, пятой, категории мощности и обрушился на территорию Пуэрто-Рико. На следующий день он ослаб до третьей категории, однако эксперты все равно считают его «исключительно опасным ураганом».



