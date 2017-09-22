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Ураган «Мария»: жертвами в Доминике уже стали 15 человек

22 сентября 2017, 02:00

Еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр государства Доминика в Карибском море Рузвельт Скеррит заявил, что ураган «Мария» унес жизни, как минимум, 15 жителей страны, передает Росбалт.

По его словам, еще 20 человек числятся пропавшими без вести, а ущерб инфраструктуре оценивается как беспрецедентный.

«К настоящему моменту мы похоронили 15 человек, 13 человек пропали без вести в одной деревне, еще пять — в другой, и в одной коммуне еще два», — сказал Скеррит в эфире телеканала ABS и опубликовал интервью на своей странице в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что ликвидация последствий урагана займет много времени и потребует больших финансовых вложений.

Территория островного государства Доминика составляет 754 кв. км, а население — 73 тыс. человек.

Накануне ураган «Мария» усилился до максимальной, пятой, категории мощности и обрушился на территорию Пуэрто-Рико. На следующий день он ослаб до третьей категории, однако эксперты все равно считают его «исключительно опасным ураганом».

Фото: novayagazeta-ug.ru

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