В Мажилисе презентован проект нового Налогового кодекса

21 сентября в Мажилисе Министерство национальной экономики презентовало депутатам проект нового Налогового кодекса и сопутствующие законопроекты: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), сообщается на официальном сайте Мажилиса Парламента РК.

Презентация проведена в рамках Комитета Мажилиса по финансам и бюджету под председательством Гульжаны Карагусовой. На заседании с участием вице-спикера Палаты Гульмиры Исимбаевой проект нового Налогового кодекса представил и ответил на вопросы депутатов Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов. С содокладом выступил вице-министр финансов Канат Баедилов.

Наряду с депутатами в обсуждении приняли участие представители госорганов, непарламентских политических партий, НПО, общественные деятели и эксперты.

Открывая заседание, председатель Комитета Мажилиса Гульжана Карагусова напомнила о поручении Президента страны, связанном с разработкой нового Налогового кодекса. - Глава государства Н.А. Назарбаев поручил не увеличивать общую налоговую нагрузку, провести ревизию налоговых льгот и преференций, упростить налоговое администрирование с тем, чтобы налоговый орган был не только фискальным органом, а консультантом и помощником каждого налогоплательщика, чтобы помочь ему выполнить свои конституционные обязанности и разработать механизм стимулирования деловой активности, - сказала депутат.

Докладывая о законопроектах, вице-министр национальной экономики Руслан Даленов пояснил, что в разработке проекта нового Налогового кодекса активно участие принимали представители НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и предприниматели различных сфер экономики.

Докладчик подчеркнул, что в проекте Кодекса предусмотрены изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования. Идеология будет направлена на защиту добросовестного налогоплательщика. Стимулы получат различные сектора экономики. Администрирование упростится, и будет мотивировать самостоятельную уплату налогов.

Отмечая нововведения в идеологии, вице-министр сообщил:

Во-первых, все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Данный принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры.

Во-вторых, предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа и по которому впоследствии изменилась позиция.

В-третьих, требование к обоснованности к доначислениям будет усилено. Теперь в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования.

В-четвертых, бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства. Поправки предлагается принимать не позднее 1 июля.

В-пятых, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях Налогового кодекса.

Также изменится структура Налогового кодекса. Каждый раздел будет персонализирован. То есть каждому типу налогоплательщика - свой раздел.

Относительно режимов для МСБ и АПК докладчик заявил, что сохраняются действующие специальные налоговые режимы, а также предлагается новый альтернативный - режим фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Он может вычитать без подтверждения 30% своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима.

Для режима по «упрощенной декларации» требование по размеру дохода станет одинаковым, что для физических лиц, что для юридических. В патенте снижается ставка с 2% до 1%. Это делается для снижения налоговой нагрузки в связи с введением обязательного социального медицинского страхования и обязательных пенсионных взносов работодателей.

Для аграрного сектора так же предлагаются стимулирующие меры. Плательщики ЕЗН не будут являться плательщиками НДС не зависимо от оборота. Для снижения нагрузки на фонд оплаты труда предлагается отменить социальный налог за главу, членов и работников КФХ. Будет разрешено осуществление прочих видов деятельности с раздельным учетом.

С 2020 года в данном режиме налог будет определен с оборота в размере 0,5%.

В СНР для производителей сельхозпродукции отменяется льгота по НДС, противоречащая требованиям ВТО. Так как, согласно требованиям ВТО, для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения. Для них будет предусмотрена альтернативная мера поддержки. Исключается ограничение по применению СНР аффилированными лицами.

В сфере недропользования будут простимулированы инвестиции в геологоразведку. Учитывая мировую практику, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт по углю. Также планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки. Для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование. Для ускорения разведки твердых полезных ископаемых вводится механизм арендных платежей. Для стимулирования переработки сырья предлагается освобождение от КПН дивидендов и прироста акций недропользователя при условии переработки более 35% добытого сырья.

Предоставляется возможность учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юридического лица. Будут пересмотрены подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости. Также предлагается снижение ставки НДПИ на олово с 6% до 3%. Это делается для поддержания новой отрасли металлургии - оловянной промышленности. Исключается платеж по возмещению исторических затрат для новых лицензий по твердым полезным ископаемым, поскольку проектом Кодекса о недрах предлагается доступ к геологической информации сделать открытым.

Для оздоровления финансового сектора также предлагаются стимулирующие меры. В связи с обязательным переходом с МСФО 39 на 9 при перерасчете провизий возникает положительная разница, так как новый стандарт направлен на формирование дополнительных провизий по неработающим кредитам. В целях стабилизации финансового рынка предлагается положительную разницу отнести на вычеты. Будет исключено двоякое толкование налогообложения приобретенного имущества организации по управлению сомнительными активами (ОУСА). Для физических лиц предусматривается освобождение от ИПН при прощении задолженности. При передаче проблемных активов коллекторам дисконт коллектора будет облагаться по факту после отработки актива. Предлагается изменение порядка обложения ИПН накопительного страхования.

В реальном секторе предусматриваются льготы по НДС для автомобилестроения и специальных экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК). Будут освобождены от НДС импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров. Также передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое имущество приобретено без НДС и входит в перечень товаров для СИК. Продлевается льгота по КПН сумм вознаграждений от операций по лизингу.

По словам разработчика, сейчас инвестиционные преференции предоставляются только для новых проектов и новым предприятиям. Для существующих предприятий при модернизации и реконструкции действующих мощностей льготы не предусмотрены. В целях стимулирования таких предприятий предлагается льготы по КПН действующим предприятиям, реализующим проекты по модернизации и реконструкции. Льготы будут действовать на срок не более 3 лет с момента завершения модернизации и реконструкции и при условии, если инвестиции не менее 5 млн. МРП.

Для усиления стимулирующей роли налоговых льгот, для участников СЭЗ предлагается расширение условий применения льгот. В связи с отсутствием доходов от приоритетных видов деятельности в период строительства соотношение доходов «90/10» не соблюдается и, соответственно, льготы по налогу на имущество и земельному налогу не применяются в начальный период деятельности. В целях эффективности льгот, предлагается ведение раздельного учета от льготируемой и другой деятельности и предоставление налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество с момента регистрации. Предлагается продление режима экстерриториальности для участников СЭЗ «ПИТ» на срок до 2028 года. Также для участников СЭЗ «ПИТ» условия по льготе по социальному налогу будут привязаны к соотношению расходов на оплату труда к общим расходам.

Говоря о льготах, Р. Даленов отметил, что ведение обязательного социального медицинского страхования влечет рост финансовой нагрузки на бизнес. В целях решения данной проблемы, для сохранения текущей нагрузки предлагается снижение ставки социального налога с 11% до 9,5 % за счет снижения ставки взносов в государственный фонд социального страхования. В части модернизации льгот предлагается повысить их эффективность путем точечных изменений. В частности, отменяются сбор с аукционов и плата за пользование судоходными водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных случаях. Также предлагается отказаться от ряда льгот. К ним относятся: освобождение оборотов по услугам игровых автоматов, реализация лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорту почтовых марок. Отменяются также льготы, противоречащие требованиям ВТО, так как согласно требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения.

Проектом Кодекса предлагается трехвекторное администрирование, сохранение минимального порога для постановки на учет по НДС, введение контрольного счета НДС, сокращение срока исковой давности для малого и среднего бизнеса с 3 до 5 лет и другие изменения.

Подводя итоги своей презентации, вице-министр отметил, что с принятием налоговых новшеств уменьшатся налоговые споры, снизится число проверок, упростится администрирование. Переработка сырья получит стимулы, поддержится кредитование, АПК и МСБ получат удобные режимы. Налоговая политика в целом станет ясной и предсказуемой.

Обсуждая эти и другие нормы законопроектов, участники заседания высказали ряд предложений, которые будут рассмотрены в рабочей группе, которую возглавила депутат Мажилиса, секретарь Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Татьяна Яковлева.