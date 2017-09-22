Заморозки обещают в пятницу казахстанские синоптики
22 сентября 2017, 06:00
Местами усилится ветер, на юге с пыльной бурей.
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов возможны осадки (преимущественно дождь), гроза, туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на западе, юге и юго-востоке сохраняется погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: облачно, +10°.
В Алматы: ясно, +23°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Новости Самары
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