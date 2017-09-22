Внедрение ОСМС и устранение барьеров для медицинского бизнеса обсудили в Алматы

21 сентября в КазНМУ им. С. Асфендиярова состоялся круглый стол с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы внедрения обязательного социального медицинского страхования в свете поручений, данных Главой государства на открытии сессии Парламента РК, а также дерегулирования, снижения барьеров для частных организаций здравоохранения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В работе круглого стола приняли участие члены Общественного совета Министерства здравоохранения, представители ассоциаций, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», национальной палаты здравоохранения, представители медицинских университетов, руководители Национальных центров, Научно-исследовательских институтов, частных медицинских организаций, НПО, Управлений здравоохранения, территориальных департаментов Комитета оплаты медицинских услуг, Комитета охраны общественного здоровья, Комитета фармации, Фонда социального медицинского страхования.

Во исполнение поручений Главы государства в сентябре текущего года были проведены ряд совещаний и круглых столов, посвященные обсуждению актуальных вопросов внедрения ОСМС с участием депутатов Парламента РК, НПП «Атамекен», международных экспертов, представителями бизнес среды, в том числе частных медицинских организаций, медицинской общественности, работодателей, профсоюзных организаций. Участниками этих были высказаны различные предложения.

Возвращаясь к предпосылкам внедрения медицинского страхования, директор Департамента управления проектами МЗ РК Тимур Султангазиев, подчеркнул, что основной причиной внедрения ОСМС стало увеличение затрат на здравоохранение из-за роста численности населения, неинфекционных заболеваний, стоимости новых медицинских технологий.

В связи с этим прогнозируется дальнейшее увеличение затрат на здравоохранение. Ведь, по его словам, несмотря на более чем 4-х кратный рост номинальных расходов на оказание ГОБМП с 209 млрд. тенге (2006 г.) до 884 млрд. тенге (2016 г.), уровень расходов по отношению к ВВП имеет негативную тенденцию снижения с 2,6% в 2009 году до 1,9% в 2016 году.

Как следствие, сегодня дефицит финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет порядка 540 млрд. тенге или 38% от потребности.

«В частности на 61 млрд. тенге недофинансировано стационарная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичные медицинские услуги, на 51 млрд. тенге - консультативно-диагностические услуги, на 41,9 млрд. тенге - амбулаторное лекарственное обеспечение, на 37 млрд. тенге - онкологическая служба, для качественных изменений необходимо дополнительно 316 млрд. тенге на цели обновления основных средств и повышения социального уровня медицинских работников», - отметил Т. Султангазиев.

Министерством здравоохранения с 2015 года была проведена большая подготовительная работа по внедрению ОСМС. Принята законодательная база, создан и функционирует Фонд социального медицинского страхования, в целях создания информационной системы ОСМС проводится совместная работа со всеми заинтересованными государственными органами, проводятся подготовительные мероприятия по закупу медицинских услуг на 2018 год, проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная работа среди населения.

«По итогам проведенной работы по определению социального статуса, в том числе путем подворового обхода выявлено, что порядка 2,7 млн. человек - неформально занятого населения, из которых 1,4 млн. человек являются непродуктивно самозанятыми и около 300 тыс. незарегистрированными безработными гражданами, которые могут остаться незастрахованными, и это может создать определенное социальное напряжение и неприятие реформы», - отметил в своем выступлении глава департамента ведомства.

Министерством здравоохранения в рамках дальнейших шагов внедрения ОСМС будет продолжена работа по актуализации и интеграции информационных ресурсов государственных органов, выявлению и оцифровке всех категорий населения, в том числе потенциальных незастрахованных граждан в единую базу данных.

На сегодняшний день продолжается работа по внедрению ОСМС по нескольким направления, отметил спикер.

Во-первых, с учетом предложений в проекте нового Налогового кодекса, с целью недопущения роста налоговой нагрузки на бизнес, предусмотрено снижение ставки социального налога (за счет отчислений на социальное страхование) на 1,5% до 2025 года.

Во-вторых, ведется работа над перечнями медпомощи в рамках ГОБМП и ОСМС, по совершенствованию тарифной политики.

В-третьих, для развития конкуренции среди медицинских организаций с 2016 года начата работа, нацеленная на повышение конкуренции медицинских организаций.

В-четвертых, сохраняется потенциал для роста сектора добровольного медицинского страхования. Оптимизированный перечень ГОБМП и адекватная тарифная политика создадут импульс для дальнейшего развития ГЧП, частной медицины и ДМС.

В-пятых, обеспечение прозрачности управления системой ОСМС. Это будет достигнуто внедрением лучших стандартов корпоративного управления, государственным и общественным контролем за деятельностью Фонда.

По мнению представителей частного медицинского бизнеса, необходимо продолжить внедрение ОСМС, которая обеспечивает равенство и доступность всего населения к медицинской помощи и будет способствовать развитию рынка медуслуг в стране. Они считают, что для накопления необходимой провизии нужно дальше продолжать отчисления работодателей при соблюдении прозрачности и консервативного подхода в управлении этими средствами со стороны Фонда медстрахования.

Министерством здравоохранения продолжается обсуждение в экспертном сообществе вопросов внедрения ОСМС.

Участники круглого стола рассмотрели также вопросы снижения барьеров для бизнеса.

За 8 месяцев этого года Минздравом отменены 29 устаревших и дублирующих санитарных правил для объектов здравоохранения. По данным председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбека Бекшина, требования проверочных листов сокращены в 6,3 раза, вместо 11 тысяч оценочных требований сохранено 1740, которые влияют на безопасность продуктов и услуг. Так, по информации КООЗ, выведено из-под контроля 4390 аптек, освобождено от проверок более 400 лабораторий и 1500 объектов здравоохранения.

Сокращено количество проверок бизнеса в 1,7 раз, а число выданных разрешительных документов (санэпидзаключений) уменьшилось на 12,5% за счет перевода объектов из группы высокой эпидзначимости в группу незначительно.

«Определен перечень из 8 контрольных функций, исключаемых из компетенции Комитета. До конца 2017 года планируется пересмотреть еще 12 Санитарных правил, с оптимизацией и либерализацией требований, закрепленных в них. За счет дальнейшего внедрения альтернативных форм контроля (камеральный контроль, независимый санэпидаудит, мониторинг продукции посредством закупа), во втором полугодии ожидается сокращение количества проверок, проводимых органами Комитета охраны общественного здоровья, по особому порядку до 2 раз», - информировал руководитель Комитета участников «круглого стола»

По мнению Жандарбека Бекшина, результатом либерализации рынка и снижения барьеров для частных организаций здравоохранения станет увеличение финансирования по ГОБМП и ОСМС частников до 42% к 2025 году, увеличение количества новых субъектов предпринимательства на 1000 субъектов к 2025 году и количество активных субъектов составит 6 189, увеличение оборота малого и среднего бизнеса до 4,6 млрд. тенге в 2025 году.