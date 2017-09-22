Геннадий Головкин поблагодарил Президента и всех казахстанцев

Геннадий Головкин выразил благодарность всем казахстанцам и Главе государства Нурсултану Назарбаеву за поддержку, сообщает Zakon.kz





Об этом боксер написал в Instagram.





«Спасибо всем моим землякам за поддержку - и тем, кто приехал на бой, и тем, кто болел утром у телевизоров. Большой привет всем участникам шествия перед боем - вы окрасили улицы Лас-Вегаса в голубой цвет нашего флага и за это - спасибо! Также хотел бы поблагодарить нашего Президента за постоянную поддержку и слова поздравления после боя. Как я всегда говорил, для меня честь высоко поднимать флаг нашей страны. Чемпионские пояса у меня, и я по-прежнему намерен объединить все титулы. Алға Қазақстан!» - написал Геннадий.













Ранее Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Геннадию Головкину.





Напомним, поединок Геннадия Головкина и Сауля Альварес завершился , по мнению судей, вничью. Многие фанаты GGG и другие спортсмены считают, что судьи были несправедливы.



