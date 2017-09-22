Геннадий Головкин поблагодарил Президента и всех казахстанцев
22 сентября 2017, 06:16
Ранее Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Геннадию Головкину.
Геннадий Головкин выразил благодарность всем казахстанцам и Главе государства Нурсултану Назарбаеву за поддержку, сообщает Zakon.kz.
Об этом боксер написал в Instagram.
«Спасибо всем моим землякам за поддержку - и тем, кто приехал на бой, и тем, кто болел утром у телевизоров. Большой привет всем участникам шествия перед боем - вы окрасили улицы Лас-Вегаса в голубой цвет нашего флага и за это - спасибо! Также хотел бы поблагодарить нашего Президента за постоянную поддержку и слова поздравления после боя. Как я всегда говорил, для меня честь высоко поднимать флаг нашей страны. Чемпионские пояса у меня, и я по-прежнему намерен объединить все титулы. Алға Қазақстан!» - написал Геннадий.
Ранее Нурсултан Назарбаев направил телеграмму Геннадию Головкину.
Напомним, поединок Геннадия Головкина и Сауля Альварес завершился, по мнению судей, вничью. Многие фанаты GGG и другие спортсмены считают, что судьи были несправедливы.
Фото: Казинформ
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