В Алматы пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактной спортивной обуви

В рамках акции «По борьбе с «теневой экономикой» в г. Алматы» сотрудниками СЭР ДГД по г. Алматы пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по пошиву контрафактной спортивной обуви с использованием торговых знаков «Adidas» и «Reebok», расположенного в Жетысуском районе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяты швейные станки, пошивочная контейнерная линия, готовая продукция спортивной обуви указанных брендов, а также комплектующие части (подошва, этикетки и другое). Всего изъято более 1500 пар готовой контрафактной продукции.

Установлено, что в данном подпольном цеху пошивом контрафактной обуви занималось более 40 рабочих.

Производитель данной обувь реализовывал продукцию в собственном магазине, расположенном в микрорайоне Айнабулак-2, крупных торговых рынках г. Алматы и других регионах страны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 части 1 УК РК, которое, после предварительного расследования, будет направлено в судебные органы.

Вместе с тем, призываем население проявлять свою гражданскую активность, не оставаться равнодушными к любым противозаконным действиям и сообщать обо всех фактах осуществление незаконной предпринимательской деятельности, не выдачи чеков, реализации сомнительной подакцизной продукции, выдачи зарплаты «в конвертах».

Видео на канале Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4ljdG-73FCA&t=1s