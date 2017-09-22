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Найден безотказный способ определить паленую водку

22 сентября 2017, 07:11

Детектор работает на основе рамановской спектроскопии.

Исследователи из Манчестерского университета в Великобритании разработали первое в мире портативное устройство, которое может обнаруживать поддельные алкогольные напитки, такие как водка и виски. Прибор способен обнаруживать контрафактный спирт внутри закрытых бутылок, сообщает Лента.ру.

Детектор работает на основе рамановской спектроскопии. Лазерный луч пропускают через исследуемое вещество и анализируют изменения в частоте излучения, происходящие из-за неупругого рассеивания света на молекулах. Иными словами, некоторые фотоны слабо взаимодействуют с атомами спирта, в результате чего они либо теряют, либо приобретают дополнительную энергию. Ученые отделяют эти частицы от других фотонов и изучают их спектр.

Устройство было испытано на 150 марках шотландского виски, рома, водки и джина, при этом напитки находились внутри закрытых бутылок. Также были проанализированы 40 контрафактных продуктов. Детектор смог определить не только поддельный алкоголь в таре различного цвета, но и отличить некоторые известные бренды виски, а также оценить содержание спирта.

Фото: РИА Новости

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