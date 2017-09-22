Жители Барселоны устроили "кастрюльный протест"

Ровно в 22.00 по местному времени (02.00 аст) многие жители каталонской столицы вышли на балконы, подошли к открытым окнам и начали стучать посудой, чтобы выразить таким образом свое отношение к последним событиям в автономном сообществе. Аналогичные акции прошли в других испанских городах. Видео с улиц Барселоны выложено в социальных сетях. Акция проходит под лозунгом "До тех пор, пока нас не оставят в покое".





Перед зданием Высшего суда Каталонии продолжается митинг против задержаний политиков, чиновников и предпринимателей, причастных к организации "референдума о независимости Каталонии". Лидеры националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural призывают собравшихся не расходиться, пока не будут освободят всех задержанных в среду. На месте митинга появились гамаки, где устроились протестующие.





В пятницу в 9.00 очередной митинг будет проходить в районе "Города Правосудия" Барселоны и Оспиталет-де-Льобрегат, где перед судом предстанет известный каталонский политик, генеральный секретарь (аналог замминистра) совета по экономике женералитета Жозеп Мария Жове.



