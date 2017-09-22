Жители Барселоны устроили "кастрюльный протест"
22 сентября 2017, 07:31
Аналогичные акции прошли в других испанских городах.
Жители Барселоны вечером в четверг вновь утроили "кастрюльный протест" и намерены митинговать перед зданием Высшего суда Каталонии всю ночь, передает РИА Новости.
Ровно в 22.00 по местному времени (02.00 аст) многие жители каталонской столицы вышли на балконы, подошли к открытым окнам и начали стучать посудой, чтобы выразить таким образом свое отношение к последним событиям в автономном сообществе. Аналогичные акции прошли в других испанских городах. Видео с улиц Барселоны выложено в социальных сетях. Акция проходит под лозунгом "До тех пор, пока нас не оставят в покое".
#ScotsForCatalonia Barcelona 22:00 Protest with pots Cacerolada pic.twitter.com/JxjLCFUhvU— Diego (@mon7ga7) 21 сентября 2017 г.
Перед зданием Высшего суда Каталонии продолжается митинг против задержаний политиков, чиновников и предпринимателей, причастных к организации "референдума о независимости Каталонии". Лидеры националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural призывают собравшихся не расходиться, пока не будут освободят всех задержанных в среду. На месте митинга появились гамаки, где устроились протестующие.
В пятницу в 9.00 очередной митинг будет проходить в районе "Города Правосудия" Барселоны и Оспиталет-де-Льобрегат, где перед судом предстанет известный каталонский политик, генеральный секретарь (аналог замминистра) совета по экономике женералитета Жозеп Мария Жове.
В ходе спецоперации Гражданской гвардии, проведенной в среду, были задержаны 14 человек (восемь позже отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти десять миллионов бюллетеней.
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов органов власти Каталонии по поводу голосования на референдуме. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по его подготовке незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев.
Фото: РИА Новости
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