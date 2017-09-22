Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Сети появились фото ДТП с верблюдами

22 сентября 2017, 08:44

43-летняя алматинка за рулем Range Rover около села Айдарлы сбила верблюдов. После чего машина опрокинулась.

В Сети появились фото с места ДТП с участием Range Rover и верблюдов Алматинской области, передает Zakon.kz.



Напомним, авария произошла в Алматинской области на еще закрытой автодороге «Западная Европа - Западный Китай».

В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили данный факт, сообщив, что авария произошла на участке автодороги «Западная Европа - Западный Китай», проходящей через Панфиловский район в ночь с 18 на 19 сентября.

Как выяснилось, 43-летняя алматинка за рулем Range rover около села Айдарлы сбила верблюдов. После чего машина опрокинулась.

"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позже в больнице. Сообщается, что в дорожной аварии также погибло животное, владелец которого пока не установлен", - отметили тогда в ДВД.

По факту ДТП начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.

Фото: kris_p

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...