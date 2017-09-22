В Сети появились фото ДТП с верблюдами

Напомним, авария произошла в Алматинской области на еще закрытой автодороге «Западная Европа - Западный Китай».





В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили данный факт, сообщив, что авария произошла на участке автодороги «Западная Европа - Западный Китай», проходящей через Панфиловский район в ночь с 18 на 19 сентября.





Как выяснилось, 43-летняя алматинка за рулем Range rover около села Айдарлы сбила верблюдов. После чего машина опрокинулась.





"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позже в больнице. Сообщается, что в дорожной аварии также погибло животное, владелец которого пока не установлен", - отметили тогда в ДВД.





По факту ДТП начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.