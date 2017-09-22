В Сети появились фото ДТП с верблюдами
22 сентября 2017, 08:44
43-летняя алматинка за рулем Range Rover около села Айдарлы сбила верблюдов. После чего машина опрокинулась.
В Сети появились фото с места ДТП с участием Range Rover и верблюдов Алматинской области, передает Zakon.kz.
Напомним, авария произошла в Алматинской области на еще закрытой автодороге «Западная Европа - Западный Китай».
В пресс-службе ДВД Алматинской области подтвердили данный факт, сообщив, что авария произошла на участке автодороги «Западная Европа - Западный Китай», проходящей через Панфиловский район в ночь с 18 на 19 сентября.
Как выяснилось, 43-летняя алматинка за рулем Range rover около села Айдарлы сбила верблюдов. После чего машина опрокинулась.
"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позже в больнице. Сообщается, что в дорожной аварии также погибло животное, владелец которого пока не установлен", - отметили тогда в ДВД.
По факту ДТП начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК.
Фото: kris_p
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879318-f27308eb4cb288019e1b978527dd0f71
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...