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Северная Корея заявила о возможности нового испытания водородной бомбы

22 сентября 2017, 08:55

Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане.

Северная Корея может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане в качестве ответа на политику США. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, передает Лента.ру.

С таким заявлением он выступил после обещания лидера КНДР Ким Чен Ына предпринять «сверхжесткие меры» в ответ на речь президента США Дональда Трампа, которую в Пхеньяне посчитали объявлением войны.

«Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем, какие действия могут быть предприняты, это будет решать Ким Чен Ын», — заявил Ли Ён Хо.

21 сентября Ли Ён Хо назвал выступление американского президента Дональда Трампа «собачьим лаем».

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. «[Ким Чен Ын] ведет себя и свой режим к самоубийству», — заявил Трамп. Он настоятельно призывал государства — члены Организации Объединенных Наций вместе работать над изоляцией властей КНДР до тех пор, пока они не прекратят враждебное поведение.

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил КНДР «гибелью режима и уничтожением народа».

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

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