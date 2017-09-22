Президент Golden Boy назвал день начала переговоров по реваншу Головкина и Альвареса

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес и его коллега из K2 Promotions Том Леффлер планируют в ближайшее время провести первую встречу и обсудить варианты реванша Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.





По словам Гомеса, обсуждение повторного боя начнется в Лос-Анджелесе в эту пятницу по местному времени.





«Важнее всего то , что оба боксера хотят сразиться вновь. Всегда является большим препятствием, если один из бойцов не хочет реванша. Но здесь оба соперника выражают желание, и это намного облегчает процесс», — сказал Гомес в интервью The Ring.





Функционер добавил, что наиболее вероятной датой реванша будут выходные на майский праздник «Синко де майо».





«Нам нравится эта дата, потому что она идеальна для большого события. Она не мешает никаким другим видам спорта. Обычно в этот день бывает дерби Кентукки, но кроме этого нет ни университетского футбола, ни НФЛ, а бейсбол только начинается в апреле. Баскетбол едва подходит к плей-офф», — отметил Эрик.





Фото: sports.kz



