ОСМС может помочь государству вывести самозанятых из тени

Система ОСМС - это мотивация для каждой группы населения, ведь если ты не платишь – ты не лечишься (за исключением случаев, предусмотренных ГОБМП).

Система Обязательного социального медицинского страхования может помочь государству решить проблему так называемых самозанятых. Годами различные ведомства не могли вывести из тени порядка 3 млн жителей Казахстана. С внедрением ОСМС у государства появился шанс наконец-то разобраться с причинами существования понятия «самозанятых» и их последствиями.





Не так давно президент Казахстана озвучил вопрос, назревший в обществе: «почему работающие люди должны платить за самозанятых». Но стоит отметить, что вопрос этот стал актуальным не с появлением ОСМС, а достаточно давно. Редакция Zakon.kz постаралась найти ответ на этот вопрос.





Самозанятые или, как сказал президент, «те, кто укрывается от налогов», давно живут за счет продуктивно занятого населения. Но кто они? Понятно, что часть людей, действительно, не имеют работу и нуждаются в государственной помощи. Другая часть - это те, кто получает зарплату в конвертах, то есть находятся в теневом секторе вместе со своим работодателем со всеми вытекающими последствиями и не доходящими до бюджета налогами. Есть люди, которые не хотят работать и могут себе это позволить, это «домохозяйки» и другие. А есть те, кто работает на себя, но не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.





Система ОСМС - это мотивация для каждого из этих групп. Ведь если ты не платишь – ты не лечишься (за исключением случаев, предусмотренных ГОБМП). Конечно, часть людей так и останется в тени и предпочтет платить за каждый поход к врачу, но остальные путем логических умозаключений появятся на карте налоговой службы, которая должна будет проанализировать и сопоставить данные человека с базой данных ряда компаний. Работа и вывод из тени таких самозанятых не входит в компетенцию Минздрава.





Для тех, кто нуждается в помощи, министерство здравоохранения совместно с министерством труда и социальной защиты разработали систему: приходишь в ЦОН, регистрируешься у стойки Центра занятости как «ищущий работу» и специалисты в течение 10 дней подыскивают вакансию согласно умениям каждого. Если вакансий не оказалось, человека регистрируют как официального «безработного», а значит взносы за него будут поступать из бюджета. Таким образом, государство увидит более реальную картину нетрудоустроенного населения в разрезе регионов.





«Среди заявленных 2,7 млн человек есть женщины, которые не работают, но воспитывают детей до 3-х лет. Либо не работают и беременны, либо человеку 19 лет он не работает, или студент не попал в базу банных. Вот за них всех заплатит государство, - пояснил эксперт в области здравоохранения Серик Танирберген. – Так останутся только те, кто не зарегистрировались как безработные по разным причинам. Либо у них вообще нет работы, либо они живут и свою деятельность никак не формализуют».





Те, кто трудится сам на себя и не платит налоги, классифицируются в ОСМС как «иные плательщики», и должны платить с 1 января 2018 года по ставке 5% от 1 МЗП. Это 1414 тенге в ценах текущего года за месяц.





«Платить их можно в любом банке или Казпочту. С открытием счета или без открытия счета. Можно оплачивать в ЦОНе, потому что там есть либо Казпочта, либо отделение банка. Но по финансовым услугам дешевле платить через Казпочту. Необходимо только удостоверение личности, а также сообщить, что вы хотите внести определенную сумму, например, можно внести за один месяц, или за несколько месяцев вперед», - добавил Танирберген.





Татьяна Ковалева, Астана.



