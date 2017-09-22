В рамках проекта «Рухани жаңғыру» в Жетысу возрождают игру «Шоген»

Известная по всему миру игра «Шоген» имеет свои корни именно в нашей истории.

Игра «Шоген» возрождает свои истоки и в скором времени для команды Алматинской области будет презентована форма в национальном колорите, передает zakon.kz





Отметим, что это игра набирает большие обороты. Так в ноябре пройдет очередной республиканский турнир, а уже на следующий год будет организован масштабный турнир в Алматинской области среди команд высшей и первой лиги. Об этом стало известно, на показательной игре «Шоген» прошедшей в современном конноспортивном комплексе «Almaty Horse&Polo Club», расположенном в Талгарском районе. Помимо этого на мероприятии, лучшие беркутчи области продемонстрировали древнее искусство «Саятшылык».





Посмотреть на национальные игры приехали местные ученики и студенты. В церемонии открытия данного мероприятия с поздравительной речью выступил заместитель акима области Жаксылык Омар.





- Уже на протяжении нескольких месяцев в нашем регионе проводятся различные мероприятия в рамках программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». И наша цель- это возрождения и вливания культуры наших предков в современное общество. Лучшие традиции станут предпосылкой успеха модернизации. Предложенная Главой государства Нурсултаном Назарбаевым идея «Мәңгілік ел» - это национальная идея, в которой собраны главные ценности за годы независимости, которые объединяют всех казахстанцев, составляют фундамент будущего нашей страны: стабильность, толерантность. Следуя мудрой политике Президента, мы стремимся сохранить наследие наших предков. Мы возрождаем не только культурные достояния, но и забытые спортивные игры. Жетысусцы всегда на первом месте, как в конном спорте, так и в искусстве охоты с ловчими птицами. Например, если в Казахстане больше 100 беркутов, то более половины из них находится именно в Алматинской области. А игра кочевников «Шоген» пользуется большим спросом на мировой арене. Поэтому в нашем регионе уделяют большое внимание этому,- подчеркнул Жаксылык Омар.









Затем началось самое интересное зрелище. Команда «Almaty polo club» и «Almaty Horse&Polo Club», состязались на поле, показывая всю грацию и технику игры.





Известная по всему миру игра «Шоген» имеет свои корни именно в нашей истории. Поэтому при поддержке государства была создана Федерация шоген Казахстана.





Для игр используются породистые, казахстанские лошади. На данный момент более двадцати лошадей костанайской породы обучаются игре. Стоит отметить, что правила предусматривают участие 2-х команд в каждой игре, а также 4-х игроков в каждой команде. Одна игра, исходя из особенности конкретного состязания, состоит из 4, 6, 8 чаккеров(период) . Основным инструментом участников является клюшка длиной 150см. И мяч диаметром 8,3 см. А особенностью «Шоген» является, то, что после каждого забитого мяча команды меняются воротами. Все эти и другие тонкости игры были показаны двумя командами. Подчеркнем, что игра очень увлекательная. Этому свидетельствуют эмоции и аплодисменты болельщиков.









Напомним, что игру «Шоген» придумали наши предки. И уже отсюда изобретение номадов попало в Европу, став там досугом избранных. Поэтому мы надеемся, что «Шоген» станет общенациональной игрой, а казахстанские спортсмены еще не раз порадуют наших болельщиков победами на международных турнирах.





После завершения игры «Шоген» самые лучшие беркутчи показали свое искусство. Для «Саятшылыка» используются беркуты, различные виды ястребов и соколов, кречеты, сапсаны. Охота с ловчими птицами имеет промысловое значение. Ловля, уход, дрессировка, эти все занятия требуют смелости, силы и долгой усердной работы. Дрессировкой могут заниматься только потомственные специалисты с квалификацией. Так формируются целые династии знатоков ловчего дела.





По словам, беркутчи Бекета Шалипова он уже с детства увлекается этим видом искусства.





- Мой отец Алдаберген Шалипов научил меня всем азам этого дела. Не смотря на то, сейчас другое время мы гордимся тем, что сохранили это искусство. Я дальше буду передавать свои знания своим сыновьям. Очень рад, что в нашем регионе нас всячески поддерживают. Сегодняшнее мероприятие формирует дух патриотизма и любовь к культуре нашего народа у молодого поколения, - сказал Бекет Шалипов.









В ходе мероприятия все участники награждены благодарственными письмами.





Итогом дня стала пресс-конференция, где спикерами выступили руководитель управления физической культуры и спорта Туратбек Чарапиев, исполнительный директор Федерации поло Казахстана Айдын Жакежанов, а также главный тренер Алматинской области по искусству «Саятшылык» Жунис Маметов. Они в ходе пресс-конференции подробно остановились на каждой теме. И поделились тонкостями этих культурных достояний. После чего ответили на все интересующиеся вопросы журналистов и блогеров.







